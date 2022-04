Hatvanadik évfordulóját ünnepelte a Juventus Koncert Fúvószenekar. A Liszt-központban megrendezett vasárnapi délutáni hangversennyel a közelmúltban elhunyt Friedrich Marcell Károlyra is emlékeztek. Dr. Friedrich András karnagy kisebbik fia a kezdetektől tagja volt a zenekarnak, emlékére Mozart Ave Verum Corpusával kezdődött a koncert. Az elmúlt hatvan év kedvencei is felcsendültek, egyebek mellett a Hattyúk tavából hallhattak részleteket, James Curnowtól a Fanfares and Flourishes és K. Sorbon The Beatles-egyvelege volt hallható.