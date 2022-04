– Általános iskolában kezdtem el rajzolgatni, korábban, kisgyermekként nem kötött le sem egy ecset, sem színesceruza-készlet. Nem firkáltam tele a falat vagy kifestőfüzeteket. Iskolásként viszont annyira belém hasított, hogy először a rajzolás, majd a festészet lett a szenvedélyem, Rögtön tudtam, hogy képzőművészeti iskolában szeretném folytatni a tanulmányaimat – kezdte lapunknak Kondor Szonja fiatal festőtehetség, aki nemrégiben megnyerte az egyik országos versenyt.

Az élet sodrásából alkot

– Mindmáig nem találtam meg a saját stílusomat, vagy azt a témát, ami igazán érdekelne. Még csapongok. Soha nem volt határozott elképzelésem sem, általában a hangulatom határozza meg a kezem mozdulatát – mondja.

A középiskolás lány a legtöbbet a lovaglásból merít, és szenvedélyes személynek tarja magát, ami legtöbbször a vásznon is megmutatkozik. – Főként embereket és állatokat festek, rajzolok, de az élet minden pillanata adhat inspirációt. Van, hogy csak leülök, és ami jön, azt mutatom meg a vásznon, de olyan is, hogy hirtelen ecsetet ragadva tudom, hogy mit akarok. Az élet sodrásából alkotok – fogalmazott Kondor Szonja, aki szerint sok alkotása feszültségből vagy haragból születik, és így adja ki magából a felgyülemlett energiát. – Ilyenkor színekben és stílusokban is ezt mutatom meg. Sötétebb árnyalatok, határozott, hirtelen mozdulatok és erőteljes ecsetvonások jellemeznek. Biztos kezem van, kontrasztosan alkotok. Nem szeretek pasztell színekkel dolgozni, az olajat kedvelem a húsosabb textúrája miatt – tette hozzá.

Kondor Szonja győztes munkáival és felkészítő tanárával, Pápai Miklós festőművésszel a Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskolában.

Forrás: Csapó Balázs

Derkovitscsal rezonál

Változó, hogy kisebb vagy nagyobb felületre fest, de a nagyobb tereket szereti megtölteni. Szerencsére van is rá lehetősége a Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola falai között, ottjártunkkor is egy hatalmas falra feszített képen dolgozott. –Nem szeretek kicsiben dolgozni, mert úgy érzem, beszorít – mondta Szonja.

– Az országos versenyen négy feladatot kellett teljesíteni, az egyiket előre el lehetett készíteni. Egy festőtől kellett kiválasztani tetszőleges képet, és a saját szemléletemben átdolgozni, de mégis megtartva az eredeti kép jellegzetességét. Derkovits Gyula posztumusz Kossuth-díjas magyar festő és grafikusra esett a választásom. Ő sajátosan egyéni művészetet alakított ki a modern nyugat-európai stílusirányzatok mentén. A felkészítő tanárom, Pápai Miklós festőművész szerint sok közös vonásunk van, a kép építkezését tekintve is. A többi festővel nem éreztem kapcsolatot, talán túl absztraktok még hozzám. Nem láttam, hogy mit tudnék kihozni az ő képeikből úgy igazán. De Derkovits munkáival, úgy éreztem, rezonálunk. A kétnapos versenyen még három feladatot kellett teljesíteni. Az első napon egy csendélet festése volt a feladat, majd egy terülő mintát készítettünk, végül az utolsó napon a portréfestést kellett megmutatni – sorolta Kondor Szonja, aki szerint nem sokat készült a megmérettetésre.

A festészet feszültséglevezető is

– A szakmában szeretnék maradni és elhelyezkedni. A 13. évfolyamot még Győrben fejezem be, és azután szeretnék egy erős portfólióval egyetemre jelentkezni. Még nincs határozott elképzelésem, hogy merre tovább, majd úgyis úgy hozza az élet, ahogy kell. A festészet számomra feszültséglevezetés, önkifejezés, szórakozás és hobbi is egyben. Ha nem festhetnék, valami hiányozna az életemből.