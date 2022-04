Délelőtt fél 10-től számos programmal várták a helyieket. Volt aerobik ovisoknak, a felnőttek latin zenére mozoghattak, de az idősebbeket is hívták sportolásra. A sportklubok edzésbemutatót tartottak, a gyermekeket iskolai akadálypálya és triál kerékpáros bemutató fogadta. Emellett a rendőrség „Közlekedj kerékpárral okosan” címmel szervezett gyermekprogramot.

A nap folyamán ingyenes vércukor-, koleszterin-, PSA-méréseket végzett az ÁNTSZ, a résztvevők különböző kineziológiai és életmódtanácsokat is kérhettek. A helyieket frissítő masszázs is várta, és élsportolóktól is kérdezhettek, többek között Görbicz Anitától, Vincze Ottótól és Kadler Viktortól.