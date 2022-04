Jótékonysági gálaműsort rendeztek a csornai Városi Művelődési Központban a fiatal színésztehetség, Haszonics Anett pályafutásának támogatásáért. Az est főszervezője Ridly Kata volt, a közönséget Peller Károly, Geszthy Veronika, Altsach Gergely és Sipos Balázs szórakoztatták, akikkel természetesen Haszonics Anett is színpadra lépett.

– Nagyon köszönjük mindenkinek, aki segített a szervezésben és támogatta lányunk törekvéseit. Külön is szeretném megemlíteni a városi önkormányzatot, a művelődési központot, a hangtechnikát biztosító Kiss Zoltánt. Úgy érzem, nagy sikerrel léptek fel a művészek, és szinte telt ház előtt. Az pedig külön öröm, hogy Anett itthon is bemutatkozhatott, ráadásul ilyen komoly művészek közreműködésével – mondta a Kisalföldnek Kónya Emőke, Anett édesanyja.

Haszonics Anett gyermekkori álma, hogy színésznő legyen, és a most középiskolás lány mindent meg is tesz, hogy terveit valóra váltsa. Szorgalmasan tanul és képezi magát. A mostani gálaest bevételéből olyan műszaki berendezéseket szeretne vásárolni, melyek elengedhetetlenül fontosak fejlődéséhez.

Tanulás közben persze rendszeresen játszik is, például a nagy sikerrel Győrben is bemutatott Puskás, a musical című darabban is szerepet kapott. Hamarosan az Oliver musicalben is láthatja a győri közönség. Nyáron az István, a király iskolába megy próbái kezdődnek el, amiben Anett Gizellát alakítja majd. A darabbal országjáró bemutatókörútra is mennek a szereplők. Illetve Anett nagyon szívesen vállal önállóan is fellépést különböző rendezvényeken, ha felkérés érkezik hozzá.