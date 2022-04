Szemétszedést tartottak volna Barbacson előbb április 2-án, majd az időjárás miatt ezt eltolták most szombatra. Az eső azonban gátat szabott a terveknek. A hulladékmentesítést az önkormányzat és az Együtt Barbacsért csapata közösen szervezte, újabb időpontot viszont nem tűztek ki. Aki egyedül vagy többedmagával indíttatást érez arra, hogy megtisztítsa akár a falu utcáit, akár a településre vezető utakat, jelezze igényét az útszakasz megadásával az önkormányzatnak, akik ehhez zsákot és kesztyűt egyaránt biztosítanak. A Csornára vezető szakasz rendben van, mivel ott a múlt héten megkezdődött a következő ütemű útfelújítás, mely az árkok rendezésével is együtt jár.

Program akad erre a hétvégére is. Húsvét alkalmából tojáskeresésre várják a gyerekeket az Együtt Barbacsért csapat tagjai. Az időbeosztás miatt szükséges az előzetes regisztráció, melyet az [email protected] e-mail-címen tehetnek meg a jelentkezők. Kérik, hogy az üzenetbe írják be a játékon részt vevő nevét, életkorát és címét. A részletekről mindenkinek küldenek értesítést. Remélik, ezúttal az időjárás is kedvező lesz.