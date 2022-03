GYSEV 2 órája

Vágányzár Pamhagen felé

A Fertőszentmiklós–Pamhagen (–Neusiedl am See–Wien Hbf) vasútvonalon végzett karbantartási munkák miatt április 3-án 18 óráig Fertőszentmiklós és Neusiedl am See állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek.

A Pamhagen-Pomogy állomásról továbbutazóknak Pamhagen-Pomogy állomáson másik autóbuszra kell átszállniuk. A GYSEV Zrt. felhívja az utasok figyelmét, hogy Pamhagen-Pomogy és Neusiedl am See állomások között több vonat menetrendje is módosul.

