A Fertőszentmiklós–Pamhagen (–Neusiedl am See–Wien Hbf) vasútvonalon végzett karbantartási munkák miatt március 12-én 8:00-tól április 3-án 18:00-ig Fertőszentmiklós és Neusiedl am See állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek.

A Pamhagen-Pomogy állomásról továbbutazóknak Pamhagen-Pomogy állomáson másik autóbuszra kell átszállni. Pamhagen-Pomogy és Neusiedl am See állomások között több vonat menetrendje is módosul.

A vágányzár részleteiről bővebb tájékoztatás a csatolt hirdetményekben, valamint a www.raaberbahn.at oldalon érhető el.