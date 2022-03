A 85. számú főút csomópontjától a Fő utca teljes hosszában, egészen a Szabadság utca 10. számú ingatlan melletti útkereszteződésig, összesen 2,2 kilométer hosszan teljesen megújul a Falusi Útalapnak köszönhetően. A munkálatok hétfőn kezdődnek, a tervezett befejezés az időjárás függvényében június végén várható. Az érintett munkaterület egy részén előreláthatólag április végéig az ivóvízgerincvezeték-­cserék is folytatódnak. Az útfelújítás ideje alatt többszöri alkalommal részlegesen útlezárás várható. Kérik, hogy a munkaterületek környékén figyelmesen közlekedjenek, a lezárt területre ne lépjenek be, és tartsák be a munkavédelmi szabályokat.