Hiánypótló volt a Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikumban egy új, modern oktatási terem kialakítása, amit három kisebb terem összenyitásával valósítottak meg 37 millió forintból. A cél, hogy javítsák a munkaerő-megtartó erőt. A beruházás során a helyiség gépészetét és villanyszerelését végezték el a helyi szakemberek, illetve az egybenyitott helyiségek burkolata újult meg. Az átadóünnepségen Farkas Ciprián polgármester köszöntötte a vendégeket, majd Kuntár Csaba, a Soproni SZC főigazgatója számolt be a fejlesztésről.

– Az oktatóterem elsősorban a pincér-vendégtéri szakember és szaktechnikus tanulók gyakorlati képzéséhez nyújt a mai kornak megfelelő színvonalú hátteret. A képzésben részt vevőknek ezentúl biztosított lesz egy olyan vendéglátóipari tér, amiben éttermi vagy kávézói környezetben sajátíthatják el a szakma alapjait – mondta el Kuntár Csaba.

Hozzátette, a terem lehetővé teszi a nagyobb létszámú foglalkozások megtartását is, és szükség esetén mobil falakkal két kiscsoportos foglalkozás is rendezhető egy időben. Mindezen felül az új tanterem biztosítja majd a szakmai vizsgák, illetve versenyek megrendezését is. A tanterem kialakításánál nagy hangsúlyt fektettek a kiszolgáló bútorok, berendezések és konyhatechnológiai gépek elhelyezésére is.