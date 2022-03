A vendégeket Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója üdvözölte, majd Farkas Szabolcsné tűzoltó alezredes, polgári védelmi felügyelő emlékezett meg a nemzetközi világnapról. A polgári védelem világnapját 1992-ben, a Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet megalakulásának huszadik évfordulóján jelölték ki. Ezen a napon világszerte hagyományosan egy olyan eszmét ünnepelnek, amely bár folyamatosan fejlődött és változott, de lényege mindig ugyanaz maradt: az emberi élet védelméért folytatott munka. Ebben nem csupán a hivatásos szervezetek vesznek részt, hanem nagyon sokan a társadalom különféle szegmenseiből. Magyarországon a védelmi igazgatás szereplői, az önkormányzatok dolgozói munkájuk részeként, emberek tízezrei pedig egyesületekbe, mentőszervezetekbe szerveződve önszántukból, önkéntesen vállalnak szerepet a polgári védelem feladatrendszerében.

Ezt követően Beke Zoltán tűzoltó alezredes, polgári védelmi főfelügyelő tartott áttekintést az előző évi munkáról, ahol kiemelte azokat a beavatkozásokat, ahol az önkéntesek segítségére is nagy szükség volt, illetve összefoglalta a járási és települési mentőcsapatok minősítő gyakorlatainak tapasztalatait. Az ezredes tájékoztatást adott a 2022-es évi mentőszervezeti pályázati lehetőségekről, és továbbra is arra kérte a résztvevőket, hogy használják ki a lehetőségeket és pályázzanak, hiszen ez az egyesületek és mentőszervezetek számára is munkájuk könnyítését, egyre szakszerűbbé válását, az önkéntesek fejlődését segíti. A főfelügyelő kitért a Moson mentőcsapat idei évben aktuális nemzeti minősítő gyakorlatára is.

A fórum adott helyet egy új együttműködési megállapodás megkötésére is, amit a Széchenyi István Egyetem győri mentőszervezete kötött meg a megyei igazgatósággal. A dokumentumot az egyetem részéről Dr. Kovács Zsolt kancellár, a katasztrófavédelem részéről Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, igazgató írta alá. A szakmai tanácskozás a Győri búvár SE, és a Fertő Tavi Speciális Kutató és Mentő Vízi Polgárőr Egyesület képességeinek bemutatásával zárult.