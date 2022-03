Idén is meghirdeti a Csornai Jézus Szíve Karitász Csoport a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtési akcióját, amivel a helyi rászoruló családokat is támogatják. Az adományokat a Jézus Szíve-templom Szent Antal-oltárához a szentmisék alkalmával helyezhetik el: hétfőn, kedden, szerdán, pénteken és szombaton délután 5 órától, vasárnap 8–11 óra között. Egyéb időpontokban előzetes egyeztetéssel a 30/866-6944-es telefonszámon, a Pártok Házában is fogadják a felajánlásokat.