A település önkormányzata „Mozdulj a klímáért! – Mozdulj Beled jövőjéért!” címmel kampányhetet szervez, melyhez csatlakozik az általános iskola és az óvoda is. A lakosság is részt vehet a kezdeményezésben a Beled Város Önkormányzata Facebook-oldalán lévő menetlevél kitöltésével. A regisztrációs lap a városházán is kérhető, ahol további információt is adnak a témában. A menetleveleket kitöltők és határidőben benyújtók között környezettudatossággal kapcsolatos ajándéktárgyakat sorsolnak ki.