A fiatal csornai színésztehetség, Haszonics Anett támogatására rendeznek jótékonysági musical- és operettgálát a művelődési központban. A bevételt Anett ta- níttatására fordítják a szervezők, hogy teljesülhessen nagy álma és színésznő lehessen. A közönség gyerekszereplőként már több darabban is láthatta őt a Győri Nemzeti Színházban, illetve fővárosi színpadokon. A műsor április 23-lesz, fellép Peller Károly, Geszthy Veronika, Altsach Gergely, Sipos Balázs és természetesen Haszonics Anett is.

Anett kicsi kora óta készül a színészi pályára. Mindent megtesz azért, hogy vágyait valóra váltsa, keményen tanul, dolgozik, és szülei is mindenben támogatják. Van azonban egy szint, amikor már nem elég a lelkesedés és az elszánt akarat. Külső támogatásra is szükség van. Ezt kéri most Haszonics Anett a közönségétől. A rendezvény bevételét, a felajánlásokat tehát a fiatal tehetség fejlődésére fordítják. Művészeti táborokra, ének- és zenei órákra, utazásokra, hangtechnikai felszerelések vásárlására. Részletek a művelődési központ elérhetőségein.