10 éves a soproni Huszármúzeum – ennek tiszteletére a családi nap részben kiköltözik a Liszt Központból. Délelőtt 10:00 és 12:00 között már látogatható lesz az Orsolya téri Huszármúzeum, délutánra pedig egy 5 állomásos kalandjátékra invitálják a soproniakat a szervezők. A program nyitánya 14:00 órakor a Liszt Központ aulájában lesz, ahol egy keszthelyi magángyűjtő retro játékkatonáiból nyílik kiállítás. Az eseményen részt vesz Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője is, aki bejelenti a város csatlakozását a Petőfi200 országos programjaihoz. Ezt követően este 6 óráig 5 további helyszínen kereshetik a programokat - érdemes a sort a Liszt teraszon kezdeni, ahol fél óránként ágyú is eldörren és ahol a kalandjátékhoz szükséges menetlevél és térkép is megszerezhető. A 48-as téren ezúttal 1848-as huszártábor ver tanyát, a Lábasház előtt pedig a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület lovas és gyalogos katonái tartanak bemutatót a békeidők és a Horthy-korszak katonai hagyományainak bemutatásával. Itt lesz a lovas járőrök bázisa is, és ugyanitt láthatják az idén először az ú.n. „egyes puska” tűzlépcső-géppuska egység bemutatóját.

A Cézár ház „Szomjas Huszár” néven várja a látogatóit ezen a délutánon: csákó- és nyeregbemutatóval, vezény/szójátékkal, kokárdakészítéssel, huszár-fröccsel és katonanótákkal. A Macskakő udvarán a gyerekes családok játszhatnak: Benedek apó lányai és a Soproni Múzeum múzeumpedagógusai csupa katonás játékkal készülnek, és itt lehet majd bajuszt festetni, mézeskalács huszárt díszíteni, kardot rántani és katonás meséket hallgatni.

Aki zenét és táncot látna ezen a délutánon, az alábbi helyeket keresse fel:

14:30 Cigányzene a Szomjas Huszárban

15:00 A Tatai Helyőrségi Zenekar fúvóskoncertje az Orsolya téren

15:30 Verbunk és néptánc a Liszt teraszon, magyar nóták a Szomjas Huszárban

16:00 Magyaros muzsika a soproni szimfonikusokkal a Liszt aulában

16:30 A Tatai Helyőrségi Zenekar fúvóskoncertje az Orsolya téren

17:00 Katonanóták cigányprímással a Szomjas Huszárban, Verbunk és néptánc a Liszt teraszon

Aki minden helyszínt felkeres és erről a menetlevelén a pecséteket is összegyűjti, a Liszt Központ aulájában veheti át az ajándékát. A program szakmai részét a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület állította össze, a kiadásokat a város által elnyert Identitás pályázatból finanszírozzák a szervezők. A délután során a Fegyvertár utca lezárásra kerül az autóforgalom elől. A részvétel ingyenes, kokárda viselése ajánlott.