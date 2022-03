Évértékelő közgyűlést tartott a közelmúltban a rábapordányi Fáklya Tűzoltóegyesület. A résztvevők beszámolót hallgattak meg a 2021-es tapasztalatokról, illetve az idei év feladatait is megbeszélték.



Márkus János, az egyesület elnöke elmondta: tartalmas és mozgalmas esztendő van a csoport mögött. Év elején egy IFA gépjárműfecskendőt vásároltak, ami igencsak jó döntésnek bizonyult. Technikai felszereltségének köszönhetően nagy segítséget nyújt a tűzeseteknél, de a nyári hőségriadó idején is hasznát vették. A falu útjait, közterületeit locsolták vele végig. Pályázatok segítségével láncfűrészt, magassági ágvágót, áramfejlesztőt szereztek be a pordányi tűzoltók, és az eszközök használatához szükséges képzéseket is többen elvégezték a tagok közül.

Új járművet vásároltak a rábapordányi tűzoltók, és felújítják szertárukat is.



Márkus János kiemelte: 2021 után 2022 is a beruházások éve lesz. Székházukban kialakítják a vizesblokkot, fejlesztik az elektronikus hálózatot. A szertár korszerűsítésére a Magyar Falu Programban kaptak lehetőséget. Jó kapcsolatot ápolnak a környező települések önkéntes tűzoltóival és a helyi önkormányzattal. Munkájukat segíti a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság és a megyei tűzoltószövetség, pályázataikkal komoly fejlesztéseket tudnak megvalósítani.



Az elnököt újabb négy évre megerősítették tisztségében. „Nagyon örülök, hogy ilyen lelkes csapattagok vesznek körül. A bizalmat az egyesület és a falu szolgálatával fogom meghálálni” – jegyezte meg Márkus János.