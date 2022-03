Az Országfásítási Program keretében kapott harminc facsemetét a bősárkányi önkormányzat. A helyiek közös erővel ültették el őket a falu öt helyszínén. Jutott a csemetékből például a főtérre és a játszótérhez is. Hasonló megmozdulás volt a közelmúltban Potyondon is, ahol tíz facsemetével gazdagodott a település. Természetesen ott is társadalmi munkában a falubeliek vállalták az ültetést. Képünkön Takács László bősárkányi önkormányzati képviselő látható, aki egyetért vele, hogy az összefogásban van az erő.