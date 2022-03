– Dunakiliti és Szigetköz mezőgazdasága mindig is jelentős volt, a helyi termelők már a XIX. század közepén szállították innen állataikat, terményei- ket Bécsbe és Pozsonyba. Ezt a hagyományt folytatja most Domokos Zsolt és családja. Talán nem véletlen, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére esik az átadó, ahol a múlt összekapcsolódik a jelennel és a jövővel – mondta megnyitóbeszédében Kovács Andorné, Dunakiliti polgármestere.

A család másfél évtizede foglalkozik ömlesztett sajtok gyártásával, a cég az évek során folyamatosan fejlődött, 2017-ben saját szarvasmarhafarmot vásároltak. Egy évvel később döntöttek úgy, hogy saját márkát vezetnek be a piacra, a sikertörténet legújabb állomása pedig a most átadott Chepke Farm.

– Kacérkodtam a gondolattal, hogy úgy köszöntöm önöket, hogy Isten hozott mindenkit a XXI. század agráriumában! Hiszen ez igaz is – kezdte köszöntőbeszédét Nagy István agrárminiszter.

– A most átadott telep európai szinten is egyedülálló, a legújabb technológiákat alkalmazza, kiváló példája annak, hogy mennyire versenyképes tud lenni a magyar mezőgazdaság nemzetközi szinten. De nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy ha egy ilyen vállalkozás sikeres, akkor a mögötte álló emberek is azok. Azt kívánom tehát, hogy legyenek sikeresek, mert erre nemcsak Dunakilitinek, de az egész agráriumnak is szüksége van, hiszen a mai világban a legnagyobb érték az élelmiszer – hangsúlyozta az agrárminiszter.