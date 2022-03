Erdei és vízi állatoknak, valamint kedves rovaroknak, bogaraknak öltözött gyerekek lepték el szerdán a győrladaméri óvodát, de akadt a kicsik között délceg huszár is. Az idei Bóbita Fesztivál több egész napos rendezvényt tartogat, köztük hagyományőrző programokat és kézműves-foglalkozásokat – tudtuk meg Pappné Kett Adrienn polgármestertől.

– Ez az óvodások fesztiválja, idén lett volna „nagykorú”, de a pandémia miatt csak a 17. a sorban. Minden évben a kistérség többi gyermekintézményével rendezzük meg. Ezúttal Győrzámolyról, Eneséről, Nyúlról és a határon túlról, Pozsonyeperjesről érkeztek lurkók a mesedélelőttre – fejtette ki a helyi óvoda igazgatója, Horváth Anett.

Az Epermanó Óvoda csoportja Pozsonyeperjesről érkezett a fesztiválra, amelyen A gomba alatt című mesét adták elő.

Forrás: Csapó Balázs / Kisalföld

Minden csoport külön mesével készült, amit kortársaiknak és szüleiknek adhattak elő. A rendezvényen részt vett és köszöntőt mondott Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke és Pető Péter alelnök. Németh Zoltán kiemelte, hogy az elmúlt évek során számos intézményt, köztük az óvodákat is fejlesztették, valamint olyan projekteket szerveztek, amelyek támogatják és erősítik a határon átívelő kapcsolatokat. A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program 48 ezer euróval támogatta a fesztivált.

Pető Péter a hagyományőrzés és a kapcsolatépítés fontosságáról szólt.

– Szigetköz és Csallóköz egykor összetartozott, ezt az erős kapcsot most újra egyesítettük. Fontos, hogy a gyerekek is megtudják: ugyan elválasztja őket a határ, de Pozsonyeperjesen is ugyanazt a magyar nyelvet beszélik és kultúrát őrzik társaik. Az ilyen és ehhez hasonló programok tudják tovább bővíteni és szorosabbra fűzni a testvérkapcsolatokat – mondta az alelnök.



A mesedélelőtt végén a gyerekek együtt avatták fel a támogatásból vásárolt kültéri mobil színpadot és az új lelátót. A prog- ramok határon túl is folytatódnak, lesz kézművesvásár és -foglalkozások, békefutás, valamint hagyományőrző és történelmi filmvetítésre is várják a helybeli és a győrladaméri gyermekeket és szüleiket Pozsonyeperjesre.