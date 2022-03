Ausztria 1 órája

Aj Vej-vej retrospektív kiállítás a bécsi Albertina Modernben

In Search of Humanity címmel látható Aj Vej-vej retrospektív kiállítás 2022. március 16-tól a bécsi Albertina Modernben. A tárlat több mint negyven évet ölel fel és Aj Vej-vej minden korszakából mutat be mérföldkőnek számító alkotásokat.

Aj Vej-vej korunk egyik legnagyobb művésze, fáradhatatlan aktivista és autoriter rendszerek kritikusa. A bécsi Albertina Modern most az eddigi legnagyobb retrospektív kiállítást szenteli neki. Az „In Search of Humanity” az emberiesség és Aj Vej-vej művészi állásfoglalását veszi górcső alá. Aj Vej-vejnek már az egészen korai munkáiban is megjelenik a szembenállás hazájával, Kínával, ahol már gyerekként kénytelen volt megtapasztalni a Nagy Proletár Kulturális Forradalom következményeit költő apja, Aj Csing miatt. Később, fiatal férfiként szemtanúja volt és dokumentálta is a New York-i East Village-ben zajló tiltakozási hullámot a környék átalakítása ellen. Amikor Pekingbe visszatért, még bőven érezni lehetett a Tienanmen téri vérengzés utóhatásait, amit szintén nem tudott szó nélkül hagyni. Nagyjából akkoriban vált márkajelévé a hatalmat megtestesítő épületeknek mutatott feltartott középső ujj. Aj Vej-vej munkáiban rendszeresen tematizálja a hatalmi struktúrákat és a hatalom gyakorlásának mechanizmusait – legyen szó kulturális javak megsemmisítéséről, manipulációról, cenzúráról vagy megfigyelésről. Nem lankad a figyelme, ha úgy érzi, veszély fenyegeti a szólásszabadságot és az emberi jogokat. Legyen szó a kínai kormány befolyásolási kísérleteiről, újságírók és politikai aktivisták megfélemlítéséről a hongkongi tüntetések kapcsán vagy a koronavírus-járvány miatti vuhani masszív lezárásokról, illetve saját 2011-es letartóztatásáról. A jelenleg a világban zajló menekülthullámokat a második világháború óta eltelt idő talán legnagyobb humnaitárius válságának tartja, ami óriási kihívás elé állítja a szolidáris társadalmakat. Éppen ezért minden egyes ember felelőssége, hogy cselekedjen. A 2022. szeptember 4-ig látható kiállítás több mint negyven év alkotásait öleli fel és installációival, fényképeivel és filmfelvételeivel lenyűgöző metszetét adja Aj Vej-vej munkásságának.

