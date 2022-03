A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület a Flesch-központ előadótermében holnap délután 5 órakor kezdődő rendezvényén a város legértékesebb műemlékeit mutatják be. A civil szervezet 2020 óta dolgozik a város mintegy 70 műemlékének összegyűjtésén. 2021 végéig a legértékesebb 31 épület, szobor felmérését végezték el. A vetített képes előadás keretében a résztvevők megismerhetik a munka részleteit, az előadók bemutatnak 12 olyan műemléket, amelynek értékére, szépségére, részleteire a mindennapok során talán nem is figyelünk fel, történetét talán nem is ismerjük. Előadók: Tuba László, Bella Sándor, dr. Kalmár Sándor.