Januári ülésén döntött a rajkai önkormányzat képviselő-testülete arról, hogy a sportöltöző korszerűsítésére a Belügyminisztérium „Helyi önkormányzatok feladatellátását szolgáló fejlesztések” pályázatán indulnak. Erre egyébként 2020-ban is nyújtottak be pályázatot, melyet azonban forráshiány miatt elutasítottak. A mostani pályázatból egy húszmillió forint összértékű beruházás valósulhat meg, melyhez az önkormányzatnak hárommilliós önrészt kell biztosítania. Felújíthatnák a fűtést, a vizesblokkokat, és az épület belső festése is sorra kerülhetne.