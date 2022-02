Hétköznap délelőtt 10 és fél 12 között, valamint délután fél 1 és fél 4 között a kapacitás függvényében időpontfoglalás nélkül is fogadják az oltásra érkezőket a mosonmagyaróvári oltóponton. Az akciónapokon továbbra is délután fél 6 az utolsó oltás ideje, hogy a félórás megfigyelési időt be tudják tartani. A Karolina Kórház továbbá felhívja a figyelmet, hogy emellett az időpontfoglalás folyamatos és az időpontra érkezők előnyt élveznek.