Újra megrendezik a településen a Malacfarka Fesztivált, az érdeklődőket szombaton várják az iskolaudvaron. Délelőtt különböző ételek elkészítését lehet figyelemmel kísérni, a bátrabbak be is kapcsolódhatnak a közös gasztronómiai élmény munkálataiba. Délutánra elkészül a hurka, a kolbász, a legfinomabb sült húsok és a tepertő is. Ebédre toros káposztával és húslevessel készülnek a szervezők.