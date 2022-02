A Tinta Könyvkiadó pályázatot hirdet a hazai és a határon túli iskolák, könyvtárak és alapítványok részére 50 százalékos kedvezményes pályázati áron. A pályázat keretén belül most 46 könyvet szerezhetnek be, közülük 12 a Tinta Könyv­kiadó újdonsága. A pályázat keretösszege 5 millió forint. A pályázatok 2022. március 11-ig folyamatosan nyújthatók be. A pályázati könyvek ismertetője, pályázati felhívás és az adatlap megtalálható a következő oldalon: http://www.tintakiado.hu, ill. letölthető a következő címről: http://www.tinta.hu.