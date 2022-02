A kapuvári Rábaközi Művelődési Központban a kosárfonás, hímzés és nemezelés lépéseit sajátíthatják el a résztvevők.



– A Nemzeti Művelődési Intézethez pályáztunk sikerrel és nyertünk forrást alapanyagra és eszközökre, amelyeket szakkörönként öt-öt ember számára biztosítanak. Három szakkör indult, melyeken mindvégig ugyanaz az öt ember vesz részt. A nemezelésen legutóbb karkötők és gyűrűk készültek. A következő, azaz a most szombati alkalommal a nemezvirágok lesznek a középpontban, de a későbbiekben táskák, tartók is készülnek. A kosárfonásnál első alkalommal szappantartót, majd kisebb-nagyobb kosarakat alkottunk. A következő összejöveteleken lesz majd többek között ceruzatartó, koszorú, szinte minden, amit vesszőből lehet készíteni. A hímzések során párnákat, könyvjelzőket, kis terítőket díszítünk, megismerkedünk a különböző hímzéstechnikákkal és hímzőfonalakkal – ismertette a részleteket a Kisalfölddel Vargáné Molnár Zsuzsanna szakkörvezető, aki azt is elárulta, hogy az április 30-ig tartó foglalkozások mintegy zárásaként kiállítást rendeznek a munkákból.



– A cél a hagyományos technikák felelevenítése, továbbadása és népszerűsítése mindamellett, hogy ezek jó közösségépítő alkalmak, olyanok, amelyek során értéket hozunk létre.