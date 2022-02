A meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint a napokban a legerősebb széllökések 65–90 km/h között alakulhatnak, de gomolyfelhők környezetében – főként északnyugaton, északon – akár a 90 km/h-t is meghaladhatják. Szélvihar esetén ne induljunk el a szabadba, ne rakjunk tüzet! Házi- és haszonállatainkat tartsuk bezárva! Zárjuk be ablakainkat, figyeljünk oda a szén-monoxid jelenlétére a fűtött lakásban! Legyünk készen egy esetleges áramszünetre is, nagy széllökések esetén áramtalanítsuk a lakást!