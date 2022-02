A bevételi nyilatkozat az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással egyszerűen, gyorsan kitölthető és beküldhető. Az ONYA-ban a katások jelentős része mindössze három adat megadásával (időszak, hónapok száma és elért bevétel) online teljesítheti a tavalyról szóló elszámolást. A webes alkalmazás használatához nincs szükség külön segédprogramra.

Az elektronikus azonosítás után az alkalmazás automatikusan betölti a NAV által ismert adatokat, a felhasználónak már csak a tartalmi adatokat kell beírnia. A szolgáltatás azokat a katásokat is segíti, akiknek a három adaton túl egyéb adatokat is meg kell adniuk, százalékos mértékű adót vagy késedelmi pótlékot kell bevallaniuk. Az ONYA-ban meghatalmazottként is lehet ügyet intézni.