„Májusig óvatosan terveztük a városi programokat, reméljük, ha a pandémia ötödik hulláma is elvonul már, a rendezvényeink is problémamentesen valósulhatnak meg. Ezért az online naptár mellett tavasztól plakátokat is készítünk, ahol havi bontásban lehet majd látni a különböző rendezvényeket. Emellett egy szabadtéri LED-fal kihelyezését is tervezzük Jánossomorja központjában, melyről szintén mindenki tájékozódhat majd a közelgő eseményekről és a várossal kapcsolatos fontosabb hírekről” – hívta fel rá a figyelmet Lőrincz György, Jánossomorja polgármestere.