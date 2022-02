A Soproni Gyógyközpont gyermekosztályának adományozott 500 ezer forintot a New Medical Center Kft. és a New Skin Lézercentrum. Az összeg hozzájárult ahhoz, hogy egy verejtékkloridteszt elvégzésére alkalmas eszközt szerezzenek be, amivel egy ritka és súlyos gyermekkori betegséget lehet egyszerűen szűrni és diagnosztizálni.