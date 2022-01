Ünnepvárók címmel a győri Lippentő Néptáncegyüttes forgatott filmet a karácsonyi időszakban Mérgesen. Az ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományokat mutatja be az alkotás. A kis község temploma, főtere és további jellegzetes helyszínei is megjelennek a kockákon. A film elérhető Mérges közösségi oldaláról is.