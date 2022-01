– Az erdei fülesbaglyok ilyenkor általában zárt lombkoronájú fákat, főképpen örökzöldeket, fenyőket és tujákat választanak nappali pihenőhelynek – mondta Bodor Ádám, az MME Kisalföldi Csoport titkárhelyettese. – A baglyok lakott területi gyülekezése legtöbbször a települések központjában fellelhető parkok, közintézményekhez tartozó udvarok, templomkertek örökzöldjein, illetve magánházak kertjeiben alakulnak ki. A szinkronszámlálás során elsősorban a belterületen nappalozó erdei fülesbaglyok egyedszámára, illetve az őket érintő veszélyeztető tényezőkre és egyéb kiegészítő adatokra vagyunk kíváncsiak. Az erdei fülesbaglyok mellett a kuvik, gyöngybagoly, macskabagoly, réti fülesbagoly és uhu észleléséről is várunk információkat. Amint azt a rutinos adatgyűjtők már jól tudják, „a nulla adat” is adat! Ez annyit jelent, hogy aki nem talál nappalozó erdei fülesbaglyokat az általa kiválasztott településen, az is küldje el tapasztalatait.

Győr-Moson-Sopron megyében az egy évvel ezelőtti felmérés alkalmával 969 erdei fülesbaglyot, 11 réti fülesbaglyot, 3 macskabaglyot és 1 kuvikot számoltak a felmérők. A január 28. és 31. közötti akcióhoz az önkéntes bagolyfelmérők jelentkezését a [email protected] e-mail-címen vagy a +36-30/248-7683-as telefonszámon várja az MME kisalföldi titkárhelyettese.