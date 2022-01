Kertbarátok 1 órája

Közös szenvedélyük ötven esztendeje a kert

Még 1972-ben, akkor Kertbarát Szakkör néven született meg a ma is működő és immár ötvenedik születésnapját ünneplő egyesület. A természetet szerető kiskerttulajdonosok, ahogy régen, úgy most is meg tudják osztani egymással a tapasztalataikat. De a szervezet berkeiben szakmai előadásokon is részt vehetnek és közös programokból sincs hiány.

Kovács Viktor Kovács Viktor

A tervek szerint az 50 éves jubileumi ünnepség május 14-én a Part Rendezvényházban lesz és egy egész napos program várja a kertbarátokat. Az ünnepi beszédek és emlékplakettek átadása után három szakmai előadást hallgathatnak meg az ünneplők, de a kerek évforduló alkalmából egy könyvet is kiad az egyesület. – A kiadvány az egyesület múltját dolgozza fel, tizennyolc kertbarát nyilatkozata lesz benne. A szerkesztésben sokat segít nekünk Vizsy Ferenc író is, a könyvet a jubileumi rendezvényen részt vevők fogják ajándékba kapni – nyilatkozta lapunknak Jáni Lajos, aki 2017-óta elnöke a Kertbarát Kör Egyesületnek. Az ötven évével a Kertbarát Kör Egyesület az egyik legrégebb civil közösség a városban, közel száz tagjával pedig valószínűleg az egyik legnagyobb is. A legidősebbek már túl vannak a nyolcvanadik, sőt a kilencvenedik évükön, azonban a kertészkedés és a természetben való tevékeny élet fiatalít. – A friss levegő, a rendszeres házi gyümölcs és zöldség fogyasztás rengeteget számít abban, hogy az ember szervezete fitt maradjon, ahogy a rendszeres kinti munka is. Szerencsére ezért idősebb tagjaink is remekül tartják magukat. Én például sok smoothie-t iszom – mesélte mosolyogva az egyesület elnöke. A januári közgyűlés elfogadta az egyesület éves munkatervét, és az idei programok is körvonalazódtak. Amennyiben a járványhelyzet nem szól közbe, a kertbarátok hasonlóan mozgalmas évnek néznek elébe, mint korábban. – Februárban egy barátunknál tartunk farsangi bált, szintén a hónapban rendezzük meg a borversenyünket, jellemzően 23–25 tagunk nevez ilyenkor a saját borával, amit egy szakmai zsűri bírál el. Aztán, mint minden évben, az idén is metszési bemutatót tartunk egyik kertbarátunk zártkertjében. Tavasztól több tanulmányúton fogunk részt venni, megyünk például Vámosszabadira, ahol Újhelyi Károly zártkertjét nézzük meg, aztán Majkpusztára, de teszünk egy kirándulást Tatabányán a Turul emlékműnél is. Ősszel pedig ellátogatunk az ország legnagyobb kiviültetvényére. – Sok előadásunk lesz idén, többek között Árvay István polgármester városunk eseményei- ről tájékoztatja a tagjainkat – mondta Jáni Lajos, az egyesület elnöke.

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában