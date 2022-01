A Széchenyi István Egyetem Hangversenytermében, az egykori zsinagóga épületében nyolc sportág legeredményesebb versenyzői léphetnek a pódiumra.„Győr sportcsillagainak tavaly elért eredményeit ezúttal is hat kategóriában díjazzuk. Utána az év felfedezettjei és edzői következnek. A gálán egy fantasztikus sportpályafutás elismerésére is sor kerül. Az est fénypontja pedig ezúttal is a Győr Sportjáért – Életműdíj átadása lesz, kuratóriumunk huszonharmadik alkalommal egy fényes sportolói és edzői sikerekkel, valamint alázatos sportvezetői, szervezői munkával övezett életutat szándékozik elismerni” – nyilatkozta lapunknak Pálfalvi Gábor, a civil szervezet elnöke, a gála kreatív producere.

A gálaest fővédnöke Dézsi Csaba András, Győr polgármestere, aki az estet is megnyitja.

A rendezvényre csak érvényes védettségi igazolvánnyal lehet belépni, és azt est folyamán kötelező lesz a maszk viselése.

Az eseményen jelen lesznek a Győr+ Televízió kamerái, a gálát egy későbbi időpontban láthatják a tévénézők.