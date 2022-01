Bakos-Kiss Gábor szívügye a színház mellett a költészet. Oszlopos tagja a Magyar Versmondók Egyesületének, maga is gyakran zsűriz versenyeken. 2019-ben a költészet napjához kapcsolódva megkapta a Szeleczky Zita-emlékgyűrűt, amit a Nemzeti Színház azon művészei számára alapított, akik a versmondás ügyének szentelik magukat.



– Számomra a vers ünnep. És mai világunkban, ahol az ünnepek is egyre inkább elveszni látszanak a fogyasztói társadalom útvesztőiben, igenis szükség van azokra a gyönyörűséges szókapcsolatokon keresztül leírt, elmondott gondolatokra, amit költészetnek hívunk. Ezért is örülök, hogy a Győri Nemzeti Színház ad otthont az egyesület által szervezett regionális verseny elődöntőjének, amelyet azzal a céllal is tartunk meg, hogy a kultúra hetének programkínálatát előadásainkon túl ezzel a nagyszerű és reményeink szerint hagyományt teremtő kezdeményezéssel gazdagítsuk – mondta el lapunknak a színházigazgató.



A „Regösök húrján…” vers- és prózamondó versenyre két, 4–4 perces alkotással készülhetnek a fiatalok két kategóriában: 10–12 és 13–14 évesek. A legjobbak továbbjutnak az országos gálára.



A „Táltos Világ” Népmese- és Népballada Előadói Találkozóra a hazai és határon túl élő általános és középiskolás, valamint felnőtt amatőr előadók jelentkezését várják. Egy-egy mű hossza nem haladhatja meg a tíz percet.



A Fehérlófia – Magyar Képmesék – Népmese-, és balladamondásra épülő videó verseny azoknak szól, akik úgy érzik, elég bátrak és elszántak ahhoz, hogy megörökítsék egyik kedvenc történetüket forgatott vagy animációs videó formájában. A műfaj és a technikai kivitelezés szabadon választott. Egyedüli megkötés, hogy a videóban elhangzott szöveget a pályázóknak kell előadniuk. Korosztályi megkötés nincs, legfeljebb három pályaművel lehet indulni egyénileg vagy csoportosan.

A videót .mpeg, .mpg, .mp4 vagy .wmv fájlformátumban kell feltölteni. A pályaműnek szánt videóklipet a YouTube-ra kérik feltölteni „Magyar képmesék 2022” címmel. A három verseny elődöntői a Győri Nemzeti Színházban lesznek január 22-én.

Továbbiak a színház honlapján.