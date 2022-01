Lezajlottak csütörtökön a győri Széchenyi István Egyetemen az első egyeztetések a 81-es főút és az M1-es autópálya csomópontjának átépítésével, megtervezésével kapcsolatban. A megbeszélésen Kara Ákos országgyűlési képviselő, az állami építőszervezetek, illetve Győr és Töltéstava vezetői vettek részt.



– Győrben és környékén jelenleg is több fontos út épül, újul meg – mondta Kara Ákos országgyűlési képviselő a találkozón. – Ennél a fontos csomópontnál az autópályára való fel-, illetve lehajtó átépítésére, biztonságosabbá tételére van komoly igény. A csomópont jelentős személy-, illetve teherforgalmat bonyolít, emellett a Győri Ipari Park dolgozóit is számos buszjárat szállítja erre. A térség országgyűlési képviselőjeként továbbra is szívügyemnek tartom Győr és a környező települések fejlődését, biztonságát – tette hozzá a képviselő.