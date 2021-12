A vádlott ápolónőnek adta ki magát, de díjazásban nem állapodtak meg. A sértett megbízott a nőben, rábízta vagyona, jövedelme kezelését, hogy intézze a bevásárlásokat, a számlabefizetéseket és a gyógyszerkiváltásokat is. A vádlott kihasználta a helyzetet, és betege irataival, személyes adataival visszaélve 2017-ben és 2018-ban két alkalommal összesen 2,5 millió forint személyi hitelt vett fel a nevében, amelyekből csak 800 ezer forintot törlesztett. Ezzel a hitelintézetnek több mint 1,5 milliós kárt okozott.

Az ápolónő a sértett nevében internet-előfizetést is kötött saját céljaira, amiket csak egy ideig fizetett. Ezeken túl a vádlott 2016-tól két lakást is bérelt, melyek bérleti díját a hölgy tudta nélkül a nyugdíjából fizetett. Rendszeresen használta a nő bankkártyáját is, benzinkutakon, dohányboltokban fizetett vele. Az évek alatt több mint 3 millió forintot csalt ki. Vele szemben hét és fél évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.