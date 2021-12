A Koronázódomb Sopron egyik legszebb panorámát biztosító pontja, nem véletlen, hogy a városban koronázott király, III. Ferdinánd itt tette meg a koronázási szertartáshoz hagyományosan hozzá tartozó kardvágásokat a négy égtáj felé 1625-ben. A hely erről a királyi eseményről kapta a nevét, de az utóbbi évtizedekben a látvány nem igazán volt felségesnek nevezhető, mert elhanyagolt területté vált az emlékhely környezete. Most azonban már augusztus óta nagy erőkkel folynak a munkák, így várhatóan tavasszal birtokba vehetik a soproniak és a turisták a közparkot. A területen több kilátópontot is kialakítanak, emellett több mint 50 fát és több száz cserjét ültetnek. A park sétányai mentén játszótéri eszközöket és köztéri bútorokat helyeznek el, valamint új parkolóhelyeket is kiépítenek.