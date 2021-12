Január 6-án 18 órakor az Elit moziban mutatják be „Az unoka” című filmet. Az eseményen tartanak egy közönségtalálkozót is. Az est során a produkció rendezőjével, a 2017-ben Oscar-díjjal kitüntetett Deák Kristóffal, valamint a film főszereplőivel, köztük Blahó Gergővel, Jordán Tamással és Jászberényi Gáborral is találkozhatnak az érdeklődők.