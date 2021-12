A közel egymilliárd forint kormányzati támogatásból, melyet belterületi út-, járda- és kerékpárút-fejlesztés céljára kapott Mosonmagyaróvár önkormányzata, megtörtént a Cserháti út–Malomszer utcai lámpás csomópont kialakítása, és többek között készen van a Fertő sor, az Enge János utca és most zajlanak a Terv utca burkolatépítési munkálatai is. A Bástya utcai parkoló is elkészült, a növényesítést a VÜF Kft. munkatársai befejezték. A parkolót péntek délelőtt Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője jelenlétében adták át.