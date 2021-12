Két gönyűi civil szervezet és az önkormányzat is sikeresen pályázott a Magyar Falu Program felhívásaira. A Gönyűi Polgárőr Egyesület két elektromos robogót és két elektromos kerékpárt szerezhet be a projekt keretében 2 millió forint értékben. Az eszközök hozzájárulnak majd a szolgálat könnyebb és gyorsabb ellátásához. A Gönyűi Sport Egyesület egy 9 fős kisbuszra pályázott, hogy az utánpótláscsapatokat tudják szállítani. Az egyesület 5 millió forintot kapott céljai megvalósításához. Gönyű Község Önkormányzata az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című kiírásra pályázott. A projekt keretében a bővülő Deák Ferenc utcai játszótérre szeretnének játékokat, padot és hulladékgyűjtőt beszerezni. Erre most a nyertes pályázat több mint négymillió forintot biztosít. A játékok telepítése 2022 tavaszára várható.