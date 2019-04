Vissza '89-be! - Az Országos Széchényi Könyvtár fotókiállítása a rendszerváltás korát tárja elénk

A hévízi gyógyfürdő akkor és most.

A nemzeti könyvtár gyűjtése során három kiállítási csoport bontakozott ki:



Családi emlékek - A felhívásra beérkező, személyes élményekből építkező privát anyagok: családi fotók, városképek, kirándulások, ünnepségek képei.



Akkor és most - A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Színház- és Filmművészeti Egyetem minikutatása, amelyben a hallgatók műemlékek, épületek, helyszínek sorsát vizsgálták, dokumentálták. A változás és az átalakulás fázisai «AKKOR és MOST» képpárok formájában láthatóak a kiállításon. A hallgatók a kiválasztott művek jelenkori állapotát állították párba a nyolcvanas évek végéről, vagy ezek hiányában korábbról származó archív fotókkal.



Tárgyak ’89 - Szintén közösségi felajánlásból érkeztek a rendszerváltást felidéző személyes tárgyi emlékek.

A közösségi gyűjteményt a Fortepanról (www.fortepan.hu) származó fotókkal, illetve az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtárából korabeli képeslapokkal és plakátokkal egészítettük ki. Az OSZK-1956-os Intézet fotóadatbázisából Nagy Piroska fényképei a rendszerváltás kulcsfontosságú tüntetéseivel, eseményeivel a politikai fordulat dokumentumaival gazdagítják a kiállítást.

A budai Skála áruház és a mai ALLEE bevásárlóközpont.

A pártállami rendszer bukása 1989-ben nemcsak a politikai környezetet változtatta meg, és hozta el a diktatúra évei után a demokráciát Magyarországra, hanem átalakította hétköznapjainkat is: a város és a falu képét, az öltözködést, a szabadidő eltöltésének módját, a fogyasztást – mindent.E történelmi fordulat nem mindig jelentett pozitív változást: eltűntek ugyan a diktatúra emlékművei, jelképei, utcanevei, azonban ma is elfeledetten és kihasználatlanul tátongó épületek, gyárak, egykori vállalati üdülők, laktanyák, szórakozóhelyek romjai jelzik még a változást. Arra voltunk kíváncsiak, mindezekből mi kötődik a rendszerváltáshoz a közösségi emlékezetben, mi maradt fenn a családi archívumokban, személyes emlékek között.A pop-up kiállítás közösségi fotógyűjtéssel készült, a beküldők aktívan részt is vesznek a virtuális galériák kialakításában. Az esemény egy nemzetközi fotókiállítás-sorozat része, melyben tíz európai város vesz részt egy-egy saját, lokális témát feldolgozva. Budapesten a nemzeti könyvtár kapcsolódik a nemzetközi projekthez.Földesi Ferenc különgyűjteményi igazgató és Füri Katalin művészettörténészFred Truyen, a Leuveni Katolikus Egyetem professzora2019. április 26, péntek 11 óraOrszágos Széchényi Könyvtár, Budavári Palota, „F" épület. (Megközelíthető a Dózsa György térről gyorslifttel vagy a 16-os busszal a Dísz tér és az Oroszlános udvar felől.)

A kiállítás 2019. április 26-tól május 24-ig látogatható.

Helyszíne: Manuscriptorium kiállítótér – Kézirattár