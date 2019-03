Végtelen termek, freskók és égig érő könyvespolcok

Az ókori világ legnagyobb könyvtárát Alexandriában, Egyiptomban alapította I. Ptolemaiosz fáraó több mint 2300 évvel ezelőtt, s bár ez az épület megsemmisült, számtalan lenyűgöző könyvtár van a világon, amit érdemes felkeresni.

Az Admont Könyvtár Ausztria legősibb kolostora, melyet 1074-ben alapítottak. Fő nevezetessége 80.000 kötetes, világhírű barokk könyvtára.

Stájerország legrégebbi kolostora (1074-ben alapították) évszázadokon át nemcsak a vallás, hanem a művészet és a tudomány centruma is volt. A 80.000 kötetből álló, barokk stílusú könyvtárában és múzeumában a kéziratok mellett műtárgyak is találhatók a középkortól a jelenkorig.A portugál város, Coimbra ad otthont annak a 300 éves könyvtárnak, amelyért érdemes felkerekedni. Jó tudni, hogy ide csak kísérettel engednek be látogató csoportokat. Érdekesség, hogy a könyvekre a páratartalom mellett a rovarok jelentik a legfőbb veszélyt. Erre azt a vegyszermentes, természetes megoldást találták ki, hogy denevéreket eresztenek be, amelyek a bejárat fölötti kis ablakokon keresztül járnak ide lakomázni esténként.Az 1143-ban létrejött monostorban a XVII–XVIII. században alakították ki a barokk stílusú könyvtárszobákat. A diófából készült polcokon 200 ezer könyv és kézirat sorakozik. Tárlatvezetéssel látogatható a könyvtár.– Cím: Strahovské nádvorí 1/132, 118 00 Praha 1, CsehországBiblioteca Real Gabinete Portugues De Leitura könyvtár, Rio de Janeiro, BrazíliaA Rio de Janeiro belvárosában található könyvtár 350 ezer könyvnek ad otthont. Ez a könyvtár tartalmazza a legnagyobb portugál nyelvű könyvállományt Portugálián kívül. A XIX. században épült és 1900-tól bárki látogathatja.A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban található Magyarország legrégibb köteteinek gyűjteménye (kódex, ősnyomtatvány, korai antikva, RMK, Benedictina). 1996 óta a világörökség része.A gyerekkönyvtár, zenei könyvtár és animációk központjának is számít Stuttgartban a modern épületek legmondernebbje. 2013-ban megválasztották az év könyvtárának Németországban. Körülbelül 1 millió 200 ezer darabból áll a gyűjteménye.A Baltimore Peabody campuson található könyvtár 300 ezer darabból álló gyűjteménye bárki számára elérhető.