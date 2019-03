Újra lesz színház a padláson

Forgács Péter a felújításra váró Padlásszínházban. Fotó: H. Baranyai Edina

Finnországban rendez Forgács Péter

Forgács Pétert a kuopiói színház felkérte a Kabaré rendezésére. A musicalt szeptember 13-án mutatják be Győr finn testvérvárosában. „Eddig már ötször utaztam oda a darab előkészítése miatt, legközelebb pedig májusban megyek ki két hétre. Eleinte idegenkedtem az ottani, számunkra borzasztó körülményes, precíz munkafolyamattól. Volt, hogy a díszlet- vagy jelmeztervet beszéltük át teljes részletességgel az asztal mellett, s még azt is meg kellett mondanom, hogy melyik változásnál hány ütem zenét szeretnék. Ezek után azt kérdeztem: mit fogok majd csinálni, ha próbálunk? A finnekéhez képest a mi habitusunk mediterrán. Amíg mi a próbafolyamatok során ötletelünk, improvizálunk, addig náluk már a próbák megkezdése előtt elkészül fejben az egész előadás. Így a darab születésétől kezdődően már együtt dolgozunk, intenzív csapatmunkában, ahol egy emberként vállaljuk a felelősséget azért, hogy minőségi munka szülessen meg. Ahogy most az esetemben is a jelmeztervező, a díszlettervező, a sminkes, a karmester, a fényművész, a koreográfus és én együtt vállaljuk a darabot, együtt vagyunk felelősek az egészért. Ezt a mentalitást át lehetne venni" – mesélte.

Forgács Pétert a kuopiói színháztechnikáról is kérdeztük. A teátrumot néhány éve újították fel, s fantasztikus lett az ottani akusztika, a fény- és a színpadtechnika. „Ha ennek a nyolcvan százaléka Győrben is megvalósulna, már boldog lennék" – jegyezte meg.

k.Forgács Péter színidirektor a Kisalföldnek azt mondta: büszkék a beruházásra, mert manapság új fiókszínházat létrehozni is nagy dolog, ráadásul a költségek fedezetét a teátrum saját megtakarításaiból tudják fedezni.„A két évtizede működött padlásszínházat szerették a nézők. Ez is számított, amikor a döntést meghoztuk, de ennél nyomósabb ok volt, hogy a nagyszínház épületének felújítása idejére, 2020 nyarától két évre az Olimpiai Sportparkba kell költöznünk. Az ideiglenes játszóhelyen nem lesz Kisfaludy Terem, amelyben jelenleg egy-egy évadban két felnőtteknek szóló és három gyerekdarabot mutatunk be. Ráadásul a nagyszínpadi bemutatók számát is csökkentenünk kell majd hatról ötre. A padlásszínházra persze nemcsak mentőövként, hanem új lehetőségként is tekintünk. Mintegy hatvan férőhelyes lesz. A színpad mérete, elhelyezése előadásonként, rendezői koncepciótól függően változhat, ami befolyásolja azt is, melyik darabot hányan tudják megtekinteni. Így a szám lehet hatvannál kicsit kevesebb és több is.Amint aztán elkészül a színházépület felújítása-átalakítása, a nagyszínpad mellett a 220 férőhelyesre bővített Kisfaludy Terem, valamint a padlásszínház is várja majd a közönséget. A padlásszínház azoknak szól, akik szeretik az újító, a kortárs, a kicsit elvont, esetleg az abszolút színészközpontú darabokat – adott részleteket Forgács Péter a leendő helyről. – Nagyon bízom benne, hogy a nézők szeretik majd és jönni fognak."

Az első bemutatót őszre tervezzük, ami azt jelenti, hogy a következő évad háromnegyedében három játszóhelye lesz a győri nemzetinek, s csak a 2020. júliusi költözéstől marad – két évig – újra kettő.

Forgács Péter

Az első bemutató a Hamlet volt 1994-ben. Kiss Csaba második díjat kapott a rendezésért az Országos Stúdiószínházi Fesztiválon. Képünkön Scherer Péter és Kovács Zsolt. Fotó: Kisalföld-archívum

Samuel Beckett (Nők) Godot-ra várva című darabját 1995. április 7-én mutatták be a padlásszínházban.

Szükséges korszak volt

A padlásszínház első korszaka Korcsmáros György nevéhez fűződik, akit felkerestünk, hogy idézze vissza a pillanatot, mikor arról döntött, hogy a színészházban egy működő étterem fölött színházat csinál.– Azért hoztam létre, mert a nagyszínpad alkalmatlan volt intimebb stúdió-előadásokra – kezdte a visszaemlékezést az akkori igazgató. – Akkor a Bartók Béla művelődési központnak a megye volt a tulajdonosa, bérbe kellett vennünk a termet az előadásokra. Nem volt olyan játszóhelyünk, ahol kísérleti jellegű produkciókat hozhattunk létre. A hely, amit a padláson találtam, egyáltalán nem volt alkalmas színházi térnek, mert hosszú, mint egy virsli, nincs belmagassága, sátortető alatt van, de pénzt, paripát, fegyvert nem kímélve létrehoztam.Kiss Csaba rendező nevéhez fűződik az első bemutató, akit Korcsmáros szerződtetett Győrbe. A fiatal rendező a Hamlettel berobbant, számos díjat és elismerést zsebelt be. A lendületes szakmai siker után jobb-rosszabb darabok következtek és kezdték szembeállítani a nagyszínházzal.– Megjelent egy cikk, hogy végre van színház a Győri Nemzeti Színházzal szemben, mintha nem is a mi gyerekünk lenne a padlás. Büszke vagyok rá, hogy a sikeres színház mellett sikeres stúdiója is lett a nézőknek. Szükséges korszak volt, akkor szűnt meg, mikor a festőteremben meg tudtam csinálni a Kisfaludy Termet.