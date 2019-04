Új időszámítás a Marvel-rajongók számára: A képernyőkről a könyvekbe vándoroltak a képregényhősök

Új időszámítás kezdődik a Marvel rajongók számára, hiszen már nemcsak a képernyőkön találkozhatnak kedvenc szuperhősükkel és gonoszukkal, de áprilistól könyvekkel is gyarapíthatják a gyűjteményüket. A Marvel könyvsorozat nyitásaként két nagy lexikon jelenik meg, amelyek sok-sok háttér-információval és érdekességgel látják el az univerzum tapasztalt és a kezdő rajongóit egyaránt.

„A 4 évvel ezelőtti tárgyalások során még azt mondtam és gondoltam, hogy nem elég erős a magyarországi jelenlét, még korai a Marvel könyvekkel számolni. De most, 2019-ben már nem csak gondolom, hanem hiszem is, hogy gyökeresen megváltozott a helyzet és itt az idő! Új korszakba lépett a Marvel Magyarországon. A következő években azon fogunk dolgozni a Marvel Studios jogképviselőjével, hogy a könyvek terén is felzárkózzunk, legyen szó filmes, vagy klasszikus képregényes kiadványokról."

Marvel Studios - Szereplők Nagykönyve

Tudj meg mindent kedvenceidről – legyenek aprók, hatalmasok, szupererősek vagy hétköznapi emberek – Vasembertől Pókemberen át egészen Marvel Kapitányig!

A könyv segít megismerni a szereplők életén keresztül a Marvel-filmek több mint egy évtizedének történetét. De nem csupán a hősökről esik benne szó: itt megtalálod a nagy hatalmú gonoszokat és követőiket, az álnok kémeket, a bátor katonákat és azokat a hétköznapi embereket is, akik minduntalan belekeverednek a hősök nagyszabású csatáiba.



Megjelenés: 2019. április 1.

Marvel - Amiről tudnod kell és tudni érdemes

Rajongó vagy? Ha már a kezdetektől fogva, akkor a te polcodról sem hiányozhat hiánypótló könyvünk. Ha még nem, segítségünkkel a leggyorsabban felzárkózhatsz a keménymagba.

Az Amiről tudnod kell és tudni érdemes izgalmas és kevésbé közismert tényeket vonultat fel a Marvel-képregénysorozatok több évtizedes történetéből. Hány színvariációja létezik Hulknak, mitől olyan különleges Marvel Kapitány macskája, és miként tett szert egy béka Thor mitikus erejére? Ebből a csodás, képregények stílusát idéző könyvből megtudhatod!



Megjelenés: 2019. június 30.

- nyilatkozta Pap Zoltán, a Marvel könyvek felelős szerkesztője.Elindult a Marvel Könyvek facebook oldala, ahol minden friss információ megtalálható a könyvekről, filmekről és minden kapcsolódó érdekességről: https://www.facebook.com/Marvel-K%C3%B6nyvek-322185131831633/