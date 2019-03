Tíz író tíz titka

Agatha Christie szobra Londonban.

1. Agatha Christie nem létező íróasztala

2. John Steinbeck ceruzái

Dickens íróasztalán egyébként mindig katonás rend uralkodott.

3. Charles Dickens és a csend

4. Virginia Woolf káosza

Dan Brown kora hajnalban, négy körül áll neki írni.

5. Dan Brown homokórája

6. Franz Kafka edzése

7. Max Brod Kafka-regényei

Hemingway írógépealig fért el az íróasztalán.

8. Ernest Hemingway könyvhalmaza

F. Scott Fitzgerald karrierje csúcsán egyetlen novellájáért 4 ezer dollárt kért.

9. F. Scott Fitzgerald

10. Honoré de Balzac

A krimi koronázatlan királynőjének nem volt íróasztala. Állítólag leghíresebb műveit otthona konyhájában vagy épp hálószobájában írta, illetve különböző hotelszobákban.Az Egerek és emberek Pulitzer- és irodalmi Nobel-díjas írója alighanem grafomán lehetett: írógép helyett a kézírást részesítette előnyben. Az asztalán mindig volt 12 darab tökéletesen kihegyezett ceruza - enélkül hozzá sem fogott az íráshoz.A Twist Olivér illetve a Karácsonyi ének szerzője a szobában fel s alá járkálva találta ki történeteit. Egyébként ugyanez volt a módszere a két nagy gondolkodónak, Kantnak és Nietzschének is. Dickens íróasztalán egyébként mindig katonás rend uralkodott, szobájában pedig munka közben síri csendnek kellett lennie.A brit regényírónő - ha lehet mondani - Dickens tökéletes ellentéte volt: az ő dolgozószobájában ugyanis a káosz uralkodott. Egy csomó szemétnek tűnő apróságot felhalmozott, a régi tollhegyektől a használt gyufákon és a rozsdás gémkapcsokon át a gyűrött borítékokig.A Da Vinci-kód és folytatásai szerzője nem csak az írás, de a testedzés megszállottja is: úgy hírlik, kora hajnalban, négy körül áll neki írni, és egy homokórát tart maga mellett időmérőként. Ha a homokszemek leperegtek, nyom néhány fekvőtámaszt, majd újra nekilát írni.Kafka is oda volt a testmozgásért: írás előtt és után is tornázott egy kicsit - méghozzá teljesen pucéran.Noha a XX. század első felének egyik legkiemelkedőbb írójaként tartjuk számon, Kafka egyetlen regényt sem fejezett be. Sőt, arra kérte barátját, Max Brodot, hogy halála után semmisítse meg az írásokat. a barát azonban az irodalmi értékeket úgy tűnik, többre értékelte, mint néhai barátja kívánságát, és inkább regényformába rendezte az Amerikát, A pert és A kastélyt.Hemingway írógépe - a legenda szerint - alig fért el az íróasztalán, úgy tele volt pakolva könyvekkel. Ráadásul leülni sem nagyon tudott, így általában állva gépelt.A nagy Gatsby szerzője igen jó pénzt kapott írásaiért. Karrierje csúcsán egyetlen novellájáért 4 ezer dollárt kért az olyan lapoktól, mint a The Saturday Evening Post vagy a Scribner’s. Ez mai értéken 55 ezer dollárt (15 millió forintot) jelent.A francia író állítólag komoly kávéfogyasztó volt: napi ötven csésze fekete volt az adagja. Rendszerint éjjel írt, de volt olyan is, hogy egyhuzamban 15-20 órát, vagy többet is alkotott.