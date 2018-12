Till Attila: Régi könyvek dicsérete

Till Attilát szombatonként a Sztárban Sztár műsorvezetőjeként láthatjuk a képernyőn. Fotó: TV2

Nick Cave: Bunny Munro halála

Tehát forgatókönyveken dolgozik és olvasni is szeret. Mindig több könyvet olvas egyszerre, sokféle téma, műfaj közt válogat. Szereti például Kertész Imre naplóit és nemrégiben olvastam Nick Cave Bunny Munro halála című kötetét. Szerb Antal Utas és holdvilág című regénye kimaradt a korábbi olvasmányélményei közül, ezt mostanában pótolta és nagyon élvezte. „Jó időnként régebbi könyveket, műveket a kezünkbe venni, más a nyelvezetük, a szóhasználatuk, és nekem ez nagyon tetszik." – fogalmazott Tilla. Nicholas Edward Cave 1957-ben született ausztrál rockzenész, dalszerző és énekes. Legnagyobb sikereit a Nick Cave and the Bad Seeds nevű együttesével érte el.A történet szerint Bunny Munro életének monoton lélektelenségét egy nap családi tragédia robbantja szét, és ezzel kezdetét veszi különös pokolra szállása. Bunny kénytelen magával vinni vigéckörútjaira kisfiát, és ezzel valóban pokoli kalandok sorozata veszi kezdetét, melyek során mérlegre kerül kapcsolata a fiával, a feleségével, az apjával – szinte mindenkivel, akit ismer. Az események kérlelhetetlen, ördögi láncolata hol kísérteties, hol szívbemarkoló, hol szórakoztató jelenetekben bontakozik ki, és a feszültséget csak fokozzák az egyre szaporodó baljós előjelek, amelyek mintha Bunny végzetét vetítenék előre.

Szerb Antal elsősorban az irodalom szakembere volt, de íróként nagyon is egyéni arculatú, jelentékeny szerepe van szépirodalmunkban. Könyvei nemzetközi sikert arattak.

Szerb Antal: Utas és holdvilág

Névjegy

Till Attila műsorvezető, médiaszemélyiség, rendező. Leginkább Tillaként ismerjük. 1971. december 3-án született. Műsorvezetője volt korábban többek közt a Big Brother, a Megasztár, az Okosabb vagy, mint egy ötödikes?, a Mr és Mrs, a Drágám, add az életed! című műsornak is. Jelenleg a TV2 adón a Csak show és más semmi, A legbátrabb páros, a Sztárban sztár és a Ninja Warrior című műsorokban látható a képernyőn. 2005-ben Joseph Pulitzer-emlékdíjat kapott a Propaganda című kulturális magazinért. 2007-ben munkáját Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel ismerték el. 2008 márciusában mutatták be első rendezését, a Pánik című filmet.

Mikor döbbenjen rá egy férfi, hogy nem adhatja föl ifjúsága eszményeit, és nem hajthatja fejét „csak úgy" a házasság jármába, ha nem a nászútján? Szerb Antal regénybeli utasa holdvilágos transzban szökik meg fiatal felesége mellől, hogy kiegészítse, továbbélje azt az ifjúságot, amely visszavonhatatlanul elveszett. A szökött férj arra a kérdésre keresi a választ, hogy a lélek időgépén vissza lehet-e szállni a múltba, vajon torzónak maradt élet-epizódokkal kiteljesíthető-e a jelen, és megszabadulhat-e valamikor az ember énje börtönéből vagy hazugnak gondolt „felnőttsége" bilincseitől? Az Utas és holdvilág a magát kereső ember önelemző regénye.