Tévhitek helyett tények - szorongás helyett boldogság

A szerzők a megengedő, svéd életszemléletet tükröző útmutatásaik mellett sorra veszik azokat a témákat is, amelyek a várandósság és a baba első éve során felmerülhetnek.

A tartalomból:

• felkészülés a babavárásra

• a szülői teendők megosztása

• vizsgálatok a terhesség ideje alatt

• lehetséges komplikációk

• a szülés

• hitek és tévhitek a szoptatás körül

• párkapcsolati nehézségek és megoldásuk

• hozzátáplálás

• mit tegyünk, ha rossz alvó vagy evő a baba

• csecsemőkori betegségek, védőoltások

Mit tegyünk, ha rossz alvó a gyermek? A könyv erre is ad válaszokat.

A svéd módszer című kézikönyv azt mutatja meg, hogy a svédek mit gondolnak a babavárásról és a csecsemőgondozásról. Svédország évtizedek óta a világ legboldogabb országainak egyike. Lehet, hogy mindennek ahhoz is köze van, ahogy a gyerekvállaláshoz és a gyerekneveléshez állnak?Vajon a különböző családmodellek elfogadása, az ítélkezésmentes hozzáállás, az egyéni szuverenitás megőrzése is segíthet elérni a boldogságot? A szerzők a megengedő, svéd életszemléletet tükröző útmutatásaik mellett sorra veszik azokat a témákat is, amelyek a várandósság és a baba első éve során felmerülhetnek, és szakmailag megalapozott tanácsaikkal segítenek eligazodni a rengeteg felmerülő kérdésben.

Eddig nem létezett olyan, tudományos alapokon nyugvó szülői kézikönyv, amely nemtől és családi szerkezettől függetlenül mindenki számára hasznos lett volna. Mi ilyen könyvet szerettünk volna írni. Egy könyvet, amelyben leszámolunk a tévhitekkel, és segítünk azzal kapcsolatban, hogy mi valóban fontos, és nemcsak kimondottan a várandósság és a csecsemőkor időszakában. Szeretnénk abban is segíteni, hogy az apák és az anyák egyenértékű szülők lehessenek, s hogy az anyák ugyanolyan esélyt kaphassanak a szakmai életükben is, mint az apák. Röviden összefoglalva: olyan útmutatót szerettünk volna, amely a szülők egyenlőségét hirdeti."- dr. Agnes Wold és dr. Cecilia Chrapkowska

Dr. Agnes Wold bakteriológus és immunológus, aki fáradhatatlanul küzd a nők egészségével kapcsolatos mítoszok és tévhitek ellen. Ismeretterjesztő munkájáért Svédországban „Az év nője" címre is jelölték. Dr. Cecilia Chrapkowska Svédország legnépszerűbb gyermekneveléssel foglalkozó blogjának szerzője, orvosként pedig a védőoltásokkal kapcsolatban végez kutatásokat.

„Azt gondolod, hogy Trump kormánya alternatív tényekre épít? Ez semmiség mindahhoz képest, amin a nők mennek keresztül, amikor teherbe esnek. A terhesség párhuzamos valóságában az alternatív tények mindennaposak. Az „igazságnak" számtalan ránk erőltetett verziója létezik, és ha ez önmagában nem lenne elég, ezek gyakran tolakodó, moralizálásba oltott vélemények, vagy puszta kitalációk. [...] Ha A szolgálólány meséje túlzóan és drámaian emlékeztet szorongásunkra, hogy tenyészállatokká válunk, akkor Wold és Chrapkowska könyve maga a szükséges ellenszer. Egyenként veszik sorra a terhesség és a szülés kapcsán közismert közhelyeket, melyeket a hivatalos intézmények is hirdetnek .Ilyen például, hogy mit tanácsos enni és inni a terhesség és a szoptatás alatt – melyek egy része ugyan helytálló, de úgy tűnik más részüket inkább a hit s erkölcs táplálja, semmint a tudományvilágában gyökereznek."- DAGENS NYHETER