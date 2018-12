Rudi megmenti a karácsonyt - Ünnepi hangulatba hozza nézőit a mesebalett

A diótörő alternatívája

Látványos táncjelenetek varázsolják el a nézőket.

Hova tűnt a télapó?

A darab igazi családi mese, tele izgalmas fordulatokkal. A bonyodalmat a Télapó okozza, aki – bár már javában zajlik a karácsonyi készülődés – ki sem dugja az orrát a házából. Rudi, a kis rénszarvas arra gyanakszik, talán beteg, s elindul a nagyvilágba, hogy megkérje a világ népeit, segítsenek felvidítani a nagyszakállút.

Három éve töretlen siker

Igazi karácsonyváró mese a "Rudi megmenti a karácsonyt".

A „Rudi megmenti a karácsonyt" című mesebalett az unalomig ismert Diótörő alternatívájaként született meg három évvel ezelőtt. Az ötlet Sebestyén Bálint, a Győri Balett Harangozó-díjas táncosa, az iskola tanára fejéből pattant ki, ő írta, rendezi és koreografálja minden évben – az iskola balettmesterei segítségével – a látványos darabot, melyben idén 180 gyerek lép színpadra, a legkisebb, hatéves növendékektől a szinte már „kész", 18 éves táncosokig.A kalandos út során sok helyen megfordul barátaival, Spanyolországtól Anglián át Görög- és Magyarországig, s még a Hókirálynőnél is közben kell járniuk, hogy hó is akadjon majd a karácsonyhoz. Talán nem árulunk el nagy titkot: a karácsony végül megmenekül, s az is kiderül, hova tűnt a Télapó...A mesebalettet immár harmadik éve játsszák a táncművészetisek, telt házzal, idén december 19-én, 20-án és 21-én összesen nyolc előadásra várják a nézőket a Vaskakas Művészeti Központba. A próbák már október óta folynak, s mint minden évben, idén is nagy volt az izgalom, ki kapja a főbb szerepeket a válogatásokon, ki milyen szerepben lép színpadra idén.– Ahogy nőnek a gyerekek, úgy cserélődnek a szereplők az egyes posztokon, s minden évben változik egy kicsit a koreográfia is. Ebben az előadásban mindenki megmutathatja a tudását, a legkisebbektől a nagyokig. A népek táncai remek lehetőséget nyújtanak a karaktertáncokra, a fináléban pedig mind a 180 szereplő egyszerre áll a színpadon és együtt köszönti énekével a karácsonyt. Igazi családi karácsonyváró mese a „Rudi megmenti a karácsonyt" – mondja Sebestyén Bálint.