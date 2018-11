Nők bibliája

Feminizmus és Szentírás- olvasás

A kezdeményezést Genfben Elisabeth Parmentier és Lauraine Savoy, a Kálvin János által több mint négy évszázada (1559-ben) alapított teológiai fakultás két tanára indította el.„Azt tapasztaltuk, hogy nagyon kevéssé ismerik a bibliai szövegeket, sokan egyáltalán nem is ismerik, vagy azt hiszik, hogy teljességgel idejétmúltak, és egyáltalán nincsenek összhangban az olyan mai értékekkel, mint az egyenlőség" - magyarázta az AFP francia hírügynökségnek a 33 éves Lauriane Savoy. A cél tehát az volt, hogy „bebizonyítsuk: a feminista értékek és a bibliaolvasás teljességgel összeegyeztethető" - tette hozzá.A két genfi protestáns teológusnő, akikhez rövidesen csatlakozott a kanadai katolikus Pierrette Daviau is, megszervezte a különböző földrajzi, vallási és nemzedéki hátterű munkatársnőkből álló csapatot.

„Ökumenikus módon akartunk dolgozni, hogy bemutassuk a nők sokszínűségét"



Elisabeth Parmentier

A könyv írói szerint a feminista értékek teljességgel összeegyeztethetők a bibliaolvasással. Fotó: illusztráció

Férfipárti értelmezés

A csoportban vannak több francia nyelvű országból érkezett katolikusok és különböző protestáns egyházak képviselői.A Nők bibliájával (La Bible des femmes) egy hasonló című alkotás, a Woman's Bible előtt is tisztelegni akartak a szerzők, amelyet 1898-ban jelentettek meg Elizabeth Cady Stanton amerikai szüfrazsett vezetésével, akit már akkor felháborított a biblia férfipárti értelmezése.„A fejezeteink a keresztény hagyomány tévedéseit, az elkendőzéseket, a tendenciózus fordításokat, a részleges értelmezéseket, a patriarchátus nyomait kutatják, amelyek a nőket sújtó számos korlátozáshoz, sőt tilalomhoz vezettek" - magyarázták a szerzők.Lukács evangéliumának egyik fejezetében, amelyben két nővér, Márta és Mária fogadja Jézus látogatását, az áll, hogy Márta biztosítja a "szolgálatot", amit úgy fordítottak, hogy ő szolgálta fel az ételt, holott a diakonia görög szónak más jelentései is lehetnek, például azt is jelentheti, hogy diakónus volt.Egy másik feminista példa Mária Magdolna vagy Magdalai Mária alakja. „Ez a női alak tér vissza a legtöbbet az evangéliumokban" - emlékeztetett Lauriane Savoy.

„Jézussal marad akkor is, amikor az meghal a kereszten, amikor minden férfi tanítványa fél, ő az, aki elsőként a sírba lép és felfedezi a feltámadást. alapvető személyiség, pedig Jézus lábai előtt térdelő rosszhírű nőként írják le, a legutóbbi fikciók szerint pedig Jézus mátkája volt"



Lauriane Savoy

Mária Magdolna alakja gyakran szerepel az evangéliumban.

Test, anyaság, csábítás

A teológusnők különböző témák - a test, a csábítás, az anyaság, az alárendeltség - szerint is áttekintették a bibliát. A könyv végén Mária, Jézus anyja szólal meg.

A teológusnők arra is ügyeltek, hogy megfelelő szövegösszefüggésbe helyezzék a szövegeket, újraolvasták Szent Pálnak a születő keresztény közösségekhez írt leveleit, ezekben ugyanis olyan részek vannak, amelyek könnyen lehet radikálisan nőellenesnek olvasni.A szexuális zaklatásokat leleplező, a feminista harcot ismét előtérbe helyező MeToo kampány idején "minden fejezet a nők egzisztenciális kérdéseivel foglalkozik, olyanokkal, amelyek ma aktuálisak" - hangsúlyozta Elizabeth Parmentier.