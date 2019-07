Nemzetközi Shakespeare Fesztivál Gyulán

William Shakespeare

A XV. Nemzetközi Shakespeare Fesztivált Vidám Shakespeare alcímmel rendezik meg. Minden nap két-három programot is szerveznek az utcaszínházi jelenetektől, a kamaraszínházi, táncszínházi előadásokon, filmvetítéseken át a nagyszínpadi produkciókig - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében. Kedden látható a Gyulai Várszínház és a Sztalker Csoport közös bemutatója Vízkereszt, de amúgy mindegy címmel, ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében. A komédiát Vecsei H. Miklós fordította újra.A Gyulai Várszínház másik saját bemutatójára szombaton várják a közönséget: a látványvilágával tavaly sikert arató olasz Teatro Potlach társulatával közös produkció lesz a Vidám Shakespeare című előadás, amelyben olasz, indiai, gyulai és békéscsabai színészek, néptáncosok, népzenészek szerepelnek. A kifejezetten a fesztiválra készülő előadásban a gyulai vár belső tereinek felhasználásával és átalakításával magát a történelmi várat is életre keltik. A Permből érkező U Mosta Theatre Vízkereszt, vagy amit akartok című előadására csütörtökön várják a közönséget, a tbilisi Nodar Dumbadze Professional State Youth Theatre Sok hűhó semmiért című produkciója másnap a fiatalokhoz szól fiatalok előadásában.A fesztivál zárónapján, vasárnap a Teheránból érkező Mostaghel Theatre Szentivánéji álom című produkciója látható, amely tavaly a gdanski nemzetközi Shakespeare Fesztiválon nagy sikert aratott. Az élénk, dinamikus előadás cirkuszi hagyományokon alapul, tele van teátrális varázslattal, meglepő színpadi megoldásokkal - áll az ajánlóban. A fesztivál magyar produkció között idén szerepelnek táncszínházi darabok: a Juhász Kata Társulat előadását szerdán, a Kulcsár Noémi Tellabor produkcióját pénteken láthatja a közönség. A Szabadkai Népszínház Magyar Társulat A viharral érkezik Gyulára. Idén is tartanak szakmai konferenciát Pikni Natáliával, Almási Zsolttal, Nagy Andrással, Fazekas Sándorral, Nádasdy Ádámmal és Fábián Annamáriával, valamint irodalmi beszélgetést, amelyben a shakespeare-i szonettek fordítójával, Szabó T. Annával a költőtárs Farkas Wellmann Éva beszélget. Délutáni filmvetítések, középiskolásoknak szóló workshop és táncműhely is helyet kapott a programban.A Patrióta Étteremben Shakespeare-korabeli ételeket kóstolhatnak a vendégek - emelik ki a közleményben. A színház tájékoztatása szerint a Szentivánéji álomból készített francia produkció, a hétfőre meghirdetett Dream a Théâtre National de Nice társulatánál keletkezett akadályok miatt elmarad. A megvásárolt jegyek visszaválthatók, illetve érvényesek aznapra a Vízkereszt, de amúgy mindegy nyilvános főpróbájára.